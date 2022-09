Lausanne: Le gymnase vaudois se fera en quatre ans d’ici dix ans

Pour Florence Bettschart-Narbel, députée et vice-présidente du PLR Vaud: «Le vrai problème, finalement, c’est qu’on passe par-dessus l’autonomie des cantons. On sent bien dans la réponse du Conseil d’État qu’il n’avait pas vraiment le choix vu la position de la Confédération. Nous aurions préféré une réponse plus nette en défaveur du gymnase en quatre ans. Le fait est qu’on ne nous a pas démontré les avantages d’une année de plus et nous n’avons pas de vision sur ce que ça va coûter. Mais le plus important reste à venir. Pour l’heure, le Canton a juste communiqué sa réponse à une consultation fédérale. On est encore dans un processus très en amont.» Interrogée sur la position de Frédéric Borloz, à la fois conseiller d’État chargé de l’enseignement et membre du PLR, l’élue rétorque: «Entre quelqu’un qui est au gouvernement et le parti, on peut ne pas être toujours d’accord. Peut-être que dans les longs travaux parlementaires qui s’annoncent, c’est là qu’on pourra mettre notre patte. En tout cas, on espère une certaine écoute.»