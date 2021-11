Piratage – Le hacker Bowser devra verser des millions à Nintendo

Lorsque ce n’est pas le personnage Mario qui se bat contre le méchant Bowser, c’est la société Nintendo elle-même (dont le président américain se nomme aussi Bowser…) qui lutte contre sa version en chair et en os pour défendre sa propriété intellectuelle. Et à ce jeu, la célèbre entreprise nipponne vient de remporter une victoire. Le hacker Gary Bowser, 52 ans, membre du groupe de pirates Team-Xecuter, contre lequel Nintendo avait porté plainte, vient de plaider coupable de «conspiration pour contourner des mesures technologiques et trafic de dispositifs de contournement», rapporte PC Gamer.