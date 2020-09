Il aurait obtenu ces informations en accédant illégalement aux systèmes informatiques d’une kyrielle de clubs de foot et d’intermédiaires: agents, avocats et fonds d’investissement.

Snowden parmi les témoins

Ces révélations, qui ont mis en lumière des mécanismes d’évasion fiscale, des soupçons de fraude et de corruption mettant en cause plusieurs joueurs vedettes et dirigeants de clubs, ont conduit à l’ouverture de procédures judiciaires en France, en Espagne, en Belgique, et en Suisse.