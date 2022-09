Gaza : Le Hamas annonce avoir exécuté cinq Palestiniens

54 ans et 44 ans

Les deux personnes exécutées pour collaboration avec Israël sont deux hommes, nés respectivement en 1968 et 1978. Le plus âgé des deux, un habitant de Khan Younès (sud), a été condamné par la justice locale pour avoir fourni, à partir de 1991, à Israël des «informations sur des membres de la résistance, leurs lieux de résidence» et sur «l’emplacement de sites de fabrication et de lancements de roquettes», selon le Hamas.