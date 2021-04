Hermès n’est pas la seule marque à revendiquer l’équitation comme partie constitutive de son ADN. Au sud des Alpes, Gucci s’impose aussi dans ce registre. La preuve avec plusieurs looks dévoilés hier par la marque italienne qui présentait en ligne sa collection automne-hiver 2021-2022, célébration du 100 e anniversaire de sa fondation à Florence. On a vu des bottes pour les pieds, un fouet pour la main, des bombes pour la tête, des harnais pour le buste e t aussi pour … la tête!

Cet accessoire en cuir , furi e usement BDSM, e st la rencontre inédite entre une visière et la bride d’un cheval. Non genré, il se décline en noir ou en beige. Une version sans visière est proposée en complément d’une casquette monogrammée qui réjouira les fans de polo et ceux qui craignent de perdre leur chapeau à cause de la bise.