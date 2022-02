Coronavirus en Suisse : Le haut de la vague «probablement atteint»

L’Office fédéral de la santé publique a confirmé la tendance à l’amélioration de la situation épidémiologique en Suisse.

L’OFSP pense que la vague Omicron a atteint son plus haut niveau.

Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination de l’OFSP, a déclaré que «la cinquième vague a probablement atteint son niveau le plus élevé». Elle a une fois de plus rappelé qu’il était important de continuer de respecter les mesures d’hygiène de base, de se «comporter toujours comme si nous étions contagieux», a averti la responsable. «Nous nous réjouissons de la perspective de pouvoir lever des mesures, mais cela ne signifie pas qu’il faille relâcher les précautions», a-t-elle résumé.