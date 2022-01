Hockey sur glace : Le HC Ajoie avance ses pions pour la saison prochaine

Le club jurassien a annoncé les futures signatures de Gilian Kohler (Bienne) et Thomas Thiry (Berne), ainsi que les prolongations de Tim Wolf, Thibault Frossard et Steven Macquat.

Le premier débarquera de Bienne, où il totalise 8 buts et 15 points en 105 matchs, et s’engagera pour 2 ans. Kohler retrouvera ainsi le HC Ajoie, après y avoir déjà évolué en 2018-2019 (5 buts, 7 points). «Attaquant véloce et rapide, il apportera sa jeunesse et sa bonne vision du jeu», indique le club.