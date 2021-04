Hockey sur glace - Le HC Ajoie reste intraitable à domicile

Dès lors, c’était à celui qui marquerait le premier les esprits, après la guéguerre tactique des secondes initiales. Et c’est Kloten, deux fois par Altorfer, qui va commencer par provoquer le gardien adverse. Avertissement sans frais pour cet Ajoie dont on connaît le cœur, vaillant, mais aussi la richesse et la variété de ses possibilités en attaque.

La preuve? Cette ouverture de la marque par Schnegg (9’39), parfaitement lancé par Macquart et Muller et qui va ajuster la toile d’araignée de la cage de Nyffeler. Imparable.