Hockey sur glace - Le HC Ajoie envoie Ambri au tapis

Une avance de trois longueurs, évidemment, cela donne une autre perspective sur la suite des événements. Toujours privés de deux éléments québécois, à l’infirmerie, et de leur tour de contrôle, malade, les Jurassiens ont abordé cette rencontre sans aucune gêne. Contrairement à ce qu’avaient laissé présager dans un premier temps l’entraîneur Gary Sheehan et son assistant Vincent Léchenne, ni les attaquants Guillaume Asselin et Mathias Joggi, ni même le défenseur Jérôme Leduc n’ont été en mesure de tenir leur rang.

De la rigueur en défense

Un autre joueur a arboré fièrement son signe distinctif. Promu topscorer suite à sa réussite de la veille, la deuxième, Thibault Frossard a lancé le festival ajoulot d’une réussite dont il est friand et qui est devenue sa marque de fabrique depuis le 2 février 2020 et ce 5-3 décisif en finale de Coupe de Suisse: un tir du poignet dans la lucarne. En cette 6e minute et pour la première fois du championnat, le HC Ajoie s’est retrouvé à mener au score dans un match. Il aurait déjà pu prendre les devants une minute plus tôt si Ueli Huber, lancé en profondeur par Even Helfer, n’avait pas manqué son duel devant Benjamin Conz.