Deuxième finale de son histoire pour le HC Ajoie.

Vaincre et s’ouvrir les portes de la finale pour la deuxième fois de son histoire récente ou laisser Langenthal revenir à 3-3 dans la série et devoir sauver sa peau lors d’un septième match décisif vendredi à Porrentruy: le HC Ajoie savait à quoi s’en tenir au moment d’effectuer le déplacement du Schoren une troisième fois en huit jours.

Après avoir tenté, sans succès, de trouver le complément idéal à Philip-Michaël Devos et Reto Schmutz lundi soir, l’entraîneur Gary Sheehan et son assistant Vincent Léchenne ont finalement opté pour la robustesse plutôt que la vitesse pour remplacer Jonathan Hazen, blessé.

Avec Mathias Joggi sur l’aile gauche, la première ligne offensive ajoulote a certes perdu en rapidité , mais Devos a gagné un garde du corps. Un choix judicieux. Passablement provoqué et cogné dans cette série, le T op S corer jaune et noir a ainsi pu compter sur la protection du colosse biennois. Deux premières présences sur la glace et deux grosses mises en échec du numéro 81: Joggi avait une mission lors de cet acte VI , il l’a parfaitement accomplie.

13 équipes en NL la saison prochaine La qualification de Kloten et Ajoie pour la finale des play-off de Swiss League a une conséquence certaine pour la saison prochaine de National League. Les deux équipes ont obtenu le feu vert de la Ligue pour une promotion et aucune équipe ne sera reléguée de National League, en cette année de coronavirus. Il y aura donc 13 équipes pour disputer le championnat de l ’ élite durant la saison 2021/2022.

Ses coéquipiers ont également réalisé le devoir qui était attendu d’eux. Il fallait bien cela pour ne pas relancer les affaires bernoises. Le début de rencontre, capital, devait déjà permettre aux visiteurs de contenir les assauts venus d’en face. Ce qu’ils ont fait, assez sereinement il faut l’admettre, avant de capituler en infériorité numérique en milieu de période initiale. La réussite de Vincenzo Küng était alors la première de la série pour sa formation en jeu de puissance.

Il a également fallu attendre ce sixième duel pour que Langenthal ouvre le score. Le pire scénario pour des Jurassiens légèrement dominateurs mais pas en veine – Pouilly (9e) et Frossard (15e) ont touché le poteau – qui ont eu l’excellente idée de réagir sur leur première séquence à 5 contre 4. Trois minutes après l’ouverture, Reto Schmutz parvenait à dévier habilement un envoi de la ligne bleue du défenseur Daniel Eigenmann.

Ajoie a alors calqué son travail défensif sur celui des deux dernières soirées passées en Haute-Argovie. Il a veillé à écarter aussi vite que possible le danger lorsque celui-ci se mettait à planer dans sa zone. Sobriété et efficacité: le deuxième de la saison régulière a réaffirmé les valeurs de ses récents succès.

Deux jours plus tôt, c’est lors de la période intermédiaire – la plus brouillonne de cette série – que les Ajoulots ont perdu le contrôle. Mercredi, c’est lors de ce même tiers qu’ils ont construit la victoire qui manquait à leur qualification. En l’espace d’une minute et 13 secondes, ils ont pris par deux fois le dessus sur l’arrière-garde locale. D’abord par Steven Macquat, à la conclusion d’une rupture menée à 3 contre 1, puis par Thibault Frossard, du revers de la crosse au terme d’un effort individuel.

Un 2-1 signé de la 4e triplette d’attaque, un 3-1 marqué par la 2e ligne, cette émergence soudaine d’individus plutôt discrets dans cette demi-finale a eu l’effet d’une grosse bouffée d’oxygène pour l’équipe de Porrentruy. Durant la demi-heure restante, elle a dû faire corps face à une opposition qui jouait alors ses ultimes cartes.

Ç a a chauffé tant et plus devant la cage gardée par Tim Wolf. Plus les minutes passaient et plus la menace s’est faite pressante, omniprésente même. Il fallait tenir, le HCA a tenu, avant de terrasser pour de bon son contradicteur à la 52e minute à la faveur d’une réalisation d’Arnaud Schnegg. Le jeune neuchâtelois n’a pas tremblé lors de son duel face à Pascal Caminada, de quatorze ans son aîné.

Le succès et la qualification ne pouvaient dès lors plus échapper à Ajoie, qui a bouclé l’affaire avec le 5-1 de Schmutz dans la cage vide (57e), le gardien du SCL ayant déserté ses filets après 54’43. C’est donc la deuxième fois de son histoire que le club du président Patrick Hauert parvient à atteindre la finale après l’édition 2016, avec un titre à l’arrivée fêté face à Rapperswil.

Langenthal – Ajoie 1-5 (1-1 0-2 0-2) Schoren. Huis clos. Arbitres: MM. Massy, Hürlimann, Micheli et Stalder. Buts: 12e Küng (Tschannen, Elo/5 c 4) 1-0, 14e Schmutz (Eigenmann, Devos/5 c 4) 1-1, 28e Macquat (Schnegg) 1-2, 29e Frossard (Frei, Hauert) 1-3, 52e Schnegg (Macquat) 1-4, 57e Schmutz (Devos, Joggi/à 5 c 6, dans la cage vide) 1-5. Langenthal: Caminada; Christen, Büsser; Maret, Weber; Pienitz, Müller; Higgins; Elo, Kummer, Tschannen; Küng, Torquato, Kämpf; Derungs, Himelfarb, Dähler; Kläy, Schläpfer, Gerber; Nyffeler. Entraîneur: Campbell. Ajoie: Wolf; Birbaum, Pouilly; Rouiller, Eigenmann; Aebischer, Hauert; Hofmann; Schmutz, Devos, Joggi; Frei, Frossard, Huber; Camichel, Mäder, Muller; Roberts, Macquat, Schnegg; Zwissler. Entraîneur: Sheehan. Notes: Langenthal sans Chanton, Guggenheim, Rüegsegger, Wyss (blessés), Dobryskin ni Wigger (surnuméraires). Ajoie sans Casserini, Hazen (blessés) ni Stemer (surnuméraire). Tir sur le poteau de Pouilly (9e) et Frossard (15e). Langenthal évolue sans gardien (de 54’43 à 56’37). Pénalités: 2 x 2’ contre Langenthal, 4 x 2’ contre Ajoie