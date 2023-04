Hockey sur glace: Le HC Ajoie est proche du maintien

Steven Macquat et les Ajoulots ont pris le dessus sur le HCC (ici Viktor Östlund).

Le début de partie aurait d’ailleurs pu sourire aux Abeilles. Le contexte des cinq premières minutes, avec près de quatre passées en jeu de puissance dont 20 secondes avec deux hommes de plus, aurait en tout cas dû servir de rampe de lancement. Il a plutôt eu le don de saper leur moral. Bénéficiant d’un penalty consécutif à une faute commise sur Kevin Bozon, crocheté au terme d’une rupture, Guillaume Asselin a proprement trompé Viktor Östlund d’un envoi sous la transversale.

77 secondes s’étaient écoulées et, déjà, le HCC se retrouvait à devoir patiner après un retard qu’il n’est finalement jamais parvenu à combler. Face au solide dispositif défensif jurassien, les attaquants chaux-de-fonniers ont une fois encore peiné à se montrer véritablement menaçants devant la cage gardée par Tim Wolf.

Frossard coupe l’élan du HCC

D’ailleurs, lors d’une première période où les moments à 5 contre 5 ont été plutôt rares, les joueurs de Louis Matte ont passé davantage de temps à défendre qu’à se porter vers l’offensive. En infériorité numérique toujours, Thomas Thiry et Matteo Romanenghi ont même été proches de doubler la mise.

Comme deux jours plus tôt sur sa glace (défaite 4-1), on n’a pas retrouvé le tranchant de début de série au HCC. La fatigue? Le sentiment que la promotion lui échappait progressivement? Face à des Ajoulots appliqués mais manquant toujours d’un brin d’inspiration dans le dernier geste, Le HC La Chaux-de-Fonds est revenu avec de meilleures intentions après la première pause mais a concédé le 2-0 à la 25 e minute.

Östlund a alors laissé filer sous son bras droit un envoi du poignet de Thibault Frossard. La réussite du Top scorer jaune et noir, sa troisième du barrage, a coupé une fois encore l’élan du Champion de Swiss League, qui a finalement attendu l’entrée de l’ultime tiers pour se montrer dominant et prendre le jeu à son compte à fréquence plus régulière.