Mauvais début de saison pour Gary Sheehan et les Ajoulots.

La première ronde du championnat 2020-2021 de Swiss League a accouché d’une surprise vendredi soir. Vainqueur de la Coupe de Suisse en février dernier et deuxième de la saison régulière quelques jours plus tard, le HC Ajoie a abandonné un point sur la glace de Biasca, où il a dû avoir recours aux tirs aux buts pour venir à bout des Ticino Rockets (3-4), 12es et derniers de l’exercice 2019-2020.