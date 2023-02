Hockey sur glace: Le HC Bienne a réglé l’affaire en moins de 20 minutes

Kloten 0, Bienne 5, le tout après moins de 20 minutes de jeu en première période. L’équipe zurichoise a coulé à pic face à des Seelandais remontés après leur défaite de la veille contre Ambri (1-4). Les joueurs d’Antti Törmänen menaient déjà 0-2 après trois minutes (buts de Hischier et Tanner), puis 0-5 après 18 minutes et 50 secondes de jeu (un but de Rajala et un doublé de Künzle). Autant dire qu’il n’y a pas eu de suspense dimanche après-midi dans la banlieue zurichoise entre le deuxième du classement et le néo-promu (9e). Les Zurichois, finalement battus 2-6, se sont ensuite repris et ont resserré les rangs en défense pour éviter une défaite plus large.