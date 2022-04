Hockey sur glace – Le HC Bienne craque sur le tard

Dimitrii Shikin se met en évidence

Très nerveux, les Zurichois qui évoluaient dos au mur, ont attendu la mi-match pour mettre le nez à la porte et entrer enfin dans leur match. Les débats se sont logiquement équilibrés et c’est alors Dimitrii Shikin qui a aussi tenu la vedette en sortant un arrêt de la botte fabuleux sur un essai de Marco Pedretti (36e). Le gardien Russe évolue lui aussi sur un nuage et il sera très compliqué de le sortir de la glace lorsque Joren Van Pottelberghe sera rétabli.

Il faudra bien un Shikin impeccable, lundi au Hallenstadion pour l’acte VII de cette série à rallonge. Alors que Bienne se dirigeait vers un succès mérité, il a cessé de jouer lors de l’ultime période. Et la punition est venue deux fois des mains en or de Denis Hollenstein. En à peine plus d’une minute trente, le Zurichois a plongé la Tissot Arena dans le même cauchemar qu’un certain 6 avril 2019. Ce soir-là, l’acte VI de la demi-finale contre Berne, avait été perdu 1-0 alors que les Seelandais menaient 3-2 dans la série.