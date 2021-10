Hockey sur glace – Le HC Bienne n’a laissé que des miettes à Langnau

Mardi soir à Langnau, les Biennois se sont d’abord fait plaisir, puis ils ont géré le résultat: deux buts en power play sortis tout droit des manuels en première période (15e, Hügli et 17e, Rajala). Un penalty marqué tranquillement par Brunner (23e) après 123 secondes de jeu au deuxième tiers, puis un peu plus tard un autre but encore signé Rajala, à quatre contre quatre cette fois-ci (29e, 0-4). Langnau 0, Bienne 4, le tout avant la mi-match. Mardi, les espoirs emmentalois de victoire n’auront duré qu’un tout petit quart d’heure.