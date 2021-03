Berne - Bienne 2-4 (1-0 1-2 0-2)

Arbitres: Tscherrig, Urban, Obwegeser et Fuchs.

Buts: 10e Conacher (Olofsson, Jeffrey/ 5 c 4) 1-0, 29e Scherwey (Praplan, Andersson/ 4 c 3) 2-0, 30e Brunner (Kreis, Rajala) 2-1, 38e Cunti (Hofer) 2-2, 56e Pouliot (Brunner/ 5 c 4) 2-3, 59e Moser 2-4.