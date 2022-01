Hockey sur glace – Bienne double la mise

Avantage logique des locaux qui se sont montrés plus entreprenants que leurs adversaires. Ambri ne démérite pas mais sans Damiano Ciaccio le score aurait pu être plus lourd en faveur de Bienne. Des ajustements peuvent être faits, notamment d'un point de vue technique, mais pour un match de reprise – le premier de l'année on le rappelle – l'essentiel est ailleurs. Il s'agira pour Bienne de se mettre à l'abri le plus vite possible désormais.