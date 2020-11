Le HC Bienne a dû patienter jusqu’au début de la deuxième période avant de se libérer d’un poids contre Langnau. Les Seelandais ont profité d’un power - play et de la brève absence du gardien Ivars Punnenovs, resté au vestiaire en raison d’un problème de matériel et remplacé par Damian Stettler durant deux minutes et 13 secondes, pour ouvrir la marque grâce à Luca Cunti (23e).