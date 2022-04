Hockey sur glace - Le HC Bienne reste à quai

Bienne et Michael Huegli (à gauche) ont été débordés par Dominik Diem et Zurich.

Si le verdict s’avère très cruel pour des Biennois globalement meilleurs dans le jeu, il vient rappeler une vérité que les sportifs d’élite connaissent bien: à force de rater le train, on reste à quai. Pour n’avoir pas su concrétiser leur domination lors des actes II et III, ni pu enfoncer le clou samedi à domicile, les joueurs d’Antti Törmänen prennent la porte. C’est injuste et logique à la fois.