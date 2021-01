Les unités spéciales ont permis au EV Zoug de prendre les devants en première période et de ne plus lâcher le morceau par la suite. Les Zougois ont ressorti leur spécialité maison - une triangulation à cinq contre quatre entre le Tchèque Jan Kovar, Lino Martschini et Grégory Hofmann à la finition - pour ouvrir la marque après 16 minutes de jeu (0-1).