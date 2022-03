Hockey sur glace - Le HC Bienne surprend les Zurich Lions au Hallenstadion

Les Zurich Lions n’ont pas connu un début de match grandiose, loin de là. Mis sous pression par les Biennois et globalement très empruntés, ce sont pourtant eux qui ont ouvert la marque contre le cours du jeu. Le talent de Denis Malgin a permis à Simon Bodenmann d’inscrire le premier but des play-off (13e, 1-0) dans ce premier acte avancé de deux jours par rapport aux autres affiches en raison de l’indisponibilité du Hallenstadion ce vendredi.

Menés 1-0 à la première pause, les Seelandais – privés notamment de Damien Brunner, Luca Cunti et du gardien Joren van Pottelberghe – ont surpris le ZSC et renversé la vapeur en deuxième période tandis que les premiers sifflets des supporters zurichois ont commencé à descendre des gradins.

Le geste de Hischier, la classe de Haas

Quarante-trois secondes plus tard, un solo de Christian Marti permettait aux ZSC Lions de recoller une fois de plus à la marque (50e, 4-5). En cinq minutes et 13 secondes, les deux équipes venaient de marquer quatre buts. Les Biennois n’ont ensuite plus lâché le morceau et se sont adjugé le premier point de la série.