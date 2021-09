darknet - Le HC Bienne victime d’une cyberattaque d’envergure en mai

Selon notre enquête, c’est l’ensemble d e l’arborescence du serveur d e la holding du club qui a été crypté avec une évidente volonté de nuire et de revendre certaines données. Parmi ces dossiers figurent notamment des centaines de documents de travail, des données stratégiques, les détails du budget 2019-2020 et une liste de dizaines de noms d’entreprise avec leur numéro de compte. « Il s’agit bien de donateurs et de sponsors du club » , confirme la coprésidente du c onseil d’administration du HC Bienne, Stéphanie Mérillat.