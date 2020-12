Joe Thornton (à g.) et Andres Ambühl arborant «leur» masque.

À défaut de briller sur la glace, le HC Davos fait parler de lui en dehors. Le club grison, actuel avant-dernier du classement de National League, vient de mettre en vente une gamme de masques de protection à l’effigie de trois de ses joueurs emblématiques: le Canadien Joe Thornton, le capitaine Andres Ambühl et le Finlandais Perttu Lindgren.

On ignore si le résultat disproportionné est voulu ou non, mais une chose est sûre: impossible de passer inaperçu en portant l’un de ces masques. Le visuel est à mi-chemin entre un film d’horreur et un déguisement de carnaval.