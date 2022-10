HOCKEY SUR GLACE: Le HC Lugano a décidé de se séparer de Chris McSorley

Dans l’air depuis un moment, le couperet est tombé ce samedi en fin de journée. Chris McSorley n’est plus l’entraîneur du HC Lugano. L’Ontarien de 60 ans, victime du mauvais début de saison des Bianconeri, n’a pas résisté à la nouvelle déroute de son équipe vendredi soir à Berne (7-3). Le club tessinois a annoncé la séparation «d’un commun accord» samedi, à une heure et demie de la réception de Davos à la Corner Arena.

«Manque d’émotion»

«Nous avons analysé les résultats sportifs décevants de la saison dernière et de la première partie de ce championnat, la gestion du groupe par le staff technique, le système de jeu, les méthodes d’entraînement et le manque d’émotion démontré par l’équipe sur la glace, explique le communiqué du HC Lugano. Après avoir exposé les conclusions de cette analyse à notre coach principal, nous avons décidé d’interrompre notre collaboration.»

Arrivé au Tessin à l’été 2021, Chris McSorley n’avait pu mener son équipe qu’à la neuvième place de la saison régulière en mars passé. Les Bianconeri avaient sauvé les apparences en éliminant GE Servette en préplay-off, avant d’être balayés en quart de finale (4-0) par le futur champion zougois. Cet automne, le Canadien et son équipe, bien renforcée sur le papier, étaient attendus au tournant. Ils ont raté le virage.

Gianinazzi ad interim

Visiblement, le discours et la manière de Chris McSorley ne passaient plus dans le vestiaire. Celui qui était le quinzième coach des Luganais depuis le titre de 2006 aura désormais davantage de temps pour envisager la suite de son projet sierrois et mener sa bataille juridique contre son ancien employeur GE Servette. Quant au HC Lugano, il sera dirigé de façon intérirmaire par Luca Gianinazzi, jusqu’ici en charge des juniors élite. Un autre technicien devrait prochainement être nommé.