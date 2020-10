L'attaquant Loic Privet et ses coéquipiers sont au chômage technique jusqu’à nouvel avis.

Les joueurs et les entraîneurs du HC Sierre ont été placés en quarantaine préventive mercredi après-midi. La raison: dimanche dernier, lors du match de Swiss League remporté 1-4 sur la glace de l’EVZ Academy, le club de la Ville du Soleil a composé avec le gardien Connor Hughes, cédé par Fribourg-Gottéron par le truchement d’une licence B. L’intention était d’accorder une journée de congé à l’habituel portier No1, Remo Giovannini.

Mercredi matin, l’équipe fribourgeoise de National League a communiqué que quatre de ses joueurs avaient été testés positifs au Covid-19 et que l’équipe et le staff sont désormais en quarantaine. « Nos joueurs et nos entraîneurs sont actuellement testés, explique le directeur sportif du club valaisan Christophe Fellay mercredi à 15h45. Nous espérons connaître les résultats jeudi matin. Une certitude: l’entraînement matinal n’aura pas lieu. »