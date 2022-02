Hockey sur glace – Le HC Sierre laisse filer Viège

Au terme d’un premier tiers équilibré (12-14 au niveau des tirs cadrés), les Haut-Valaisans ont viré en tête… à une seconde près. Le 1-0, marqué par Raphaël Kuonen en supériorité numérique, est tombé à 19’59. De quoi motiver la troupe de l’entraîneur Daniel Wobmann, qui est revenue de la pause gonflée à bloc. Le 2-0, signé par Stefan Spinell (24 e ) n’a fait qu’amplifier cet état d’esprit. Par la suite, le HC Viège n’a plus lâché son os et fait donc une bonne opération comptable.

Les Viégeois passent à 65 points, et par la même occasion en dessus de la barre. Ils possèdent désormais un point de plus que le HC Sierre et un match de retard. Il reste encore cinq rencontres (six pour Viège) avant la fin de la saison régulière, donc rien n’est fait. Mais les Valaisans du haut ont leur destin entre leurs mains.