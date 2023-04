Hockey sur glace: Le HCC enfonce des Ajoulots au bord de la rupture

La Chaux-de-Fonds a signé une deuxième victoire samedi à domicile. Face à un HC Ajoie dont le manque de révolte interpelle de plus en plus, le HCC a géré une fois encore son match avec beaucoup de sérénité et d’aplomb. La réussite de Sondre Olden en ouverture de période médiane, marquée à 4 contre 5, a peut-être été le tournant de cette rencontre qui a vu l’invité de Porrentruy s’éteindre bien trop tôt, bien trop facilement.