Les Chaux-de-Fonniers (en blanc) et les Viégeois n’ont pas réussi à attraper le bon wagon.

La saison 2020-2021 de Swiss Le a gue a accouché d’un final haletant alors que la 46e et dernière ronde était programmée dimanche en début de soirée.

Rappel du contexte: quatre équipes luttaient pour l’obtention des deux derniers fauteuils disponibles dans le top 6, des sièges synonymes de qualification directe pour les play-off. Et Ajoie et Kloten bataillaient pour la quête de la première place.

Le verdict autour de la barre: La Chaux-de-Fonds et Viège sont demeurés du mauvais côté et transiteront pa r la case «pré-play-off», des séries au meilleur des trois rencontres dont les vainqueurs hériteront des ogres Kloten et Ajoie en quarts.