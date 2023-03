Hockey sur glace: Le HCC marque le premier point et les esprits

Le HC La Chaux-de-Fonds a pris les devants et a marqué son territoire jeudi soir lors du premier acte du barrage de promotion-relégation qui s’est disputé à Porrentruy. Le HCC est mieux entré dans ce duel, au cours duquel la différence de ligue n’a pas été visible, et a su maintenir son avantage de deux longueurs jusqu’au bout. Si les Jurassiens voulaient montrer qui était le patron dans cette série, c’est manqué!

Au registre de la brigade étrangère, c’est finalement Martin Bakos qui a accompagné le trio Brennan-Devos-Hazen. Le coach et manager général du HCA a-t-il réellement eu le choix des armes, sachant que Frédérik Gauthier et Guillaume Asselin, annoncés surnuméraires mais légèrement blessés en réalité, ne semblaient pas aptes au service?

Hazen au vestiaire

Du côté des Abeilles, l’intégration de Sebastian Bengtsson et Kyle Topping aux côtés de Patrick Petrini a donné du poids à la deuxième triplette offensive du HCC. C’est pourtant son trio de parade qui a doublé la mise en milieu de première période par Tom Andersons suite à un splendide service de Sondre Olden. Mal pris et pas franchement dans son assiette lors de cette entrée cauchemardesque pour lui, le HC Ajoie a repris ses esprits, réduisant rapidement l’écart par l’entremise de Jonathan Hazen, le meilleur élément jaune et noir jeudi soir, le seul qui soit parvenu à prendre le dessus sur le solide dispositif défensif élaboré par Louis Matte, qui n’a pas lâché un centimètre de territoire devant Viktor Östlund.

Cet avantage pour le champion de 2e division n’avait alors rien d’usurpé, loin de là. À la première pause, les 17 frappes comptabilisées sur la cage adverse (contre 7 pour Ajoie) démontraient à quel point le HCC s’est présenté sans le moindre complexe à Porrentruy. Et si le HCA a abordé le deuxième tiers avec un peu plus de conviction, il n’est pas parvenu à effacer son retard. Longtemps, ce score de 2-1 est resté figé. Dubois (40e) et Bengtsson (53e) ont touché les montants pour La Chaux-de-Fonds alors que Hazen (52e) et Frossard (55e), en rupture, n’ont pas réussi à prendre le dessus sur Östlund.