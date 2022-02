Hockey sur glace - Le HCC poursuit sa bonne série

Lucas Matewa et le HCC ont pris le dessus sur Olten et Dominic Forget.

Le HC La Chaux-de-Fonds est l’équipe en forme du moment en Swiss League avec Kloten. Au terme d’une rencontre accrochée, les hommes de Thierry Paterlini ont pris une, deuxième fois en quelques jours, le dessus sur Olten, second de la hiérarchie. Ce succès est le quatrième consécutif pour le troisième du classement.

Tout a bien débuté pour le HCC qui a ouvert le score en power-play grâce à un magnifique effort personnel de Mathias Trettenes. Parti depuis sa zone défensive, le Norvégien a traversé toute la patinoire pour ajuster la lucarne de Simon Rytz. Hélas pour eux, une minute plus tard, une perte de puck de Jaquet devant son goal a permis au top scorer Soleurois, Garry Nunn, d’égaliser.

À la mi-match, alors que le score était de 2-2, David Eugster et Toms Andersons ont permis aux abeilles de prendre deux longueurs d’avance avant le début de la troisième période. Lors de celle-ci, Olten a fait preuve de caractère pour revenir au score grâce à Horansky et Sterchi. Les deux formations se sont dirigées vers la prolongation lors de laquelle le Norvégien Sondre Olden a pu partir seul affronter le portier Soleurois. Le top scorer n’a pas manqué pareille occasion et a offert le point supplémentaire à son équipe d’un tir du poignet dans la lucarne.