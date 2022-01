Hockey sur glace – Le HCC reprend la compétition avec une victoire

Nils Sejejs et le HC Chaux-de-Fonds ont repris la compétition en douceur par une victoire 4-1 face à Zoug Academy. Pascal Muller/freshfocus

Après un mois de pause forcée en raison du Covid, le HC La Chaux-de-Fonds a recommencé une deuxième saison de Swiss League. Il s’est imposé 4-1 (2-0 0-0 2-1) face à Zoug Academy. Cette confrontation a eu toutes les caractéristiques d’une rencontre de reprise. Les premières minutes ont été émaillées d’imperfections et d’imprécisions. Le HCC est pourtant parvenu à prendre très rapidement les devants en inscrivant deux buts coup sur coup par Muller (5e) et Matewa (8e). L’ouverture du score aurait même pu être plus rapide, puisque Olden a obtenu un penalty dès la première minute. Il n’a pas transformé l’essai.

Dans une deuxième période sans but, Olden s’est une nouvelle fois mis en évidence en tirant sur les montants de la cage zougoise. Les Neuchâtelois ont également pu entraîner leur box-play en passant plus d’une minute à 5 contre 3. Ils ont su résister

A la 43e minute, ce sont les visiteurs qui ont montré le bout de leurs cannes en revenant à 2-1 par Gradin. De quoi remettre de la pression sur les hommes de Thierry Paterlini, qui ont dû attendre les toutes dernières minutes de jeu pour passer l’épaule. La libération est venue d’une action de Carbis qui a servi Trettenes (57e) pour le 3-1. Et c’est dans la cage vide que Jobin, venu de Fribourg, scellé le score final 90 secondes plus tard.

Sierre battu par Kloten 7-0

Au classement, La Chaux-de-Fonds reste solidement troisième, derrière les indéboulonnables Kloten et Olten, qui ne devraient plus être repris jusqu’à la fin de la saison, tant leur avance est grande. Les Soleurois ont battu les GCK Lions 1-2, Viège a dominé les Ticino Rockets 4-3 après prolongation et les Zurichois ont pulvérisé Sierre 7-0.