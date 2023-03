Hockey sur glace: Le HCV Martigny promu en Swiss League

Le HCV Martigny est promu en Swiss League après sa victoire 5-1 à Arosa dans le troisième match des demi-finales des play-off de MyHockey League, mardi soir. Les Valaisans remportent la série 3-0 et retrouveront Thoune, qui a éliminé Huttwil (3-0) en finale.

Deux équipes seulement avaient déposé une demande auprès de la Ligue pour obtenir une licence en Swiss League: Martigny et Arosa. Cette victoire et l’élimination des Grisons valident donc la promotion des Valaisans, même s’ils venaient à perdre la finale.

Après avoir vaincu Arosa en finale de la National Cup, le HCVM l’a donc éliminé de la course à la promotion. Quatrième de la saison régulière, il a passé après s’être imposé mardi, juste derrière une première victoire 1-2 à Arosa pour le premier duel, jeudi dernier, et un 3-2 ap au Forum d’Octodure samedi.

Relégué en 2017 après la faillite du HC Red Ice, le HCV Martigny retrouve donc la 2e division suisse six ans après l’avoir quittée.

Mardi, ce sont Lee Roberts (9e, 21e et 59e dans la cage vide), Colin Loeffel (16e) et Tom Merola (58e dans la cage vide) qui ont concrétisé cette promotion pour l’équipe coachée par Daniele Marghitola et mis fin aux espoirs des 970 spectateurs du Sport und Kongresszentrum d’Arosa.