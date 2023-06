Basketball: Le Heat égalise en finale NBA

Jimmy Butler et Miami ont pris le dessus sur Nikola Jokic, pourtant énorme, et Denver.

Et, pour situer la performance, Miami, qui n’avait plus gagné dans le Colorado depuis 2016, inflige à Denver sa première défaite à domicile dans ces play-offs.

«Celle-là on est allé la chercher avec les tripes!», s’est exclamé au micro de NBATV Bam Adebayo, qui sait ce qu’il faut mettre comme intensité pour gagner ce type de matches si importants, lui qui fut meurtri de l’échec sur la dernière marche, trois ans plus tôt face aux Lakers de LeBron James, dans la bulle anti-Covid d’Orlando.

«Coast-to-coast»

Jokic l’est déjà deux fois (2021 et 2022), en saison régulière. Mais d’une finale, pas encore, et s’il est bien parti pour l’être, après son triple-double du premier match, un premier sacre pour les Nuggets ne pourra reposer que sur son seul scoring.

Aussi délicieuses furent-elles parfois, comme ce ballon dévié d’une main pour le dunk arrière d’Aaron Gordon (12 pts), ses passes furent en revanche plus rares, au nombre de quatre. Or, quand il en fait moins de six, Denver a un bilan de trois victoires et huit défaites cette saison. «Il y a eu beaucoup d’erreurs de communication et d’incompréhension», a-t-il déploré.