Ce retour au stade ultime des play-off, six ans après l’explosion du «Big Three» – Miami a été sacré champion en 2012 et 2013 avec LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh –, porte indéniablement le sceau de Pat Riley. Depuis le départ du «King», le président de la franchise a réussi l’exploit d’être en course pour les phases finales tous les ans, sans jamais décrocher un joueur du top 10 à la draft.