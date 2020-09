Basketball : Le Heat fait le break, ça chauffe du côté de Boston

Miami mène désormais 2-0 dans sa série finale de Conférence Est. Ce n’est pas la grande ambiance du côté des Celtics.

Jeudi, ce sont les mêmes ingrédients qui ont encore fait le succès du Heat après celui du match No 1: un acharnement à chasser le ballon adverse, qui s’est traduit par onze interceptions, dont deux de Jimmy Butler dans le money-time, et une capacité à être de sang froid dans ces mêmes instants pour mettre les paniers qui comptent.

Et c’est l’intérieur Bam Adebayo, qui avait réussi un exceptionnel contre main gauche sur la tentative de dunk de Jayson Tatum deux jours plus tôt, qui a lancé la révolte dans un registre plus offensif cette fois, en écrasant tout dans la raquette adverse. Il a inscrit dans ce troisième quart-temps 15 de ses 21 points au total (10 rbds, 4 passes), et a permis à Miami d’infliger un gros éclat (37-17) dont ne se remettra pas Boston. «On aime se rendre les choses un peu difficiles. On est les comeback kids», a souri Butler après-coup.