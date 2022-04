Basketball : Le Heat sera tête de série No 1 en play-off

Milwaukee et Toronto sont venus à bout de Boston et Philadelphie, jeudi en NBA, dans des chocs entre cadors de l’Est, qui ont profité au leader Miami, assuré d’être tête de série No 1 en play-off, auxquels a accédé Denver à l’Ouest.

Jokic impérial

Les Wolves recevront ainsi les Clippers (8e) mardi prochain. Le vainqueur accèdera au play-off en tant que tête de série No 7 et le perdant aura une seconde chance de se qualifier en tant que tête de série No 8. Il lui faudra battre, à domicile, le gagnant du match entre La Nouvelle-Orléans (9e) et San Antonio (10e).