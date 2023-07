Faune: Le héron garde-boeufs fait son nid en Suisse: une première

Un héron ami des vaches

Le héron garde-bœufs doit son nom à son affection pour les espèces bovines. En effet, les oiseaux se délectent des insectes à proximité des vaches, mais aussi des moutons et autres animaux de rente. Contrairement à ses autres cousins hérons, le garde-bœufs préfère les terrains secs, comme les prés, aux zones aquatiques. En temps normal, il revêt un plumage intégralement blanc et ressemble à la grande aigrette en beaucoup plus petit (45-52 cm). Et lors des périodes de reproduction, il se pare d’un fabuleux plumage nuptial.