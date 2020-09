Joel Kiviranta (à droite) et son coéquipier Jamie Oleksiak après le goal de la victoire en prolongation.

Dallas et Las Vegas se retrouveront en finale de la conférence Ouest des play-offs NHL, après leurs victoires respectives vendredi contre Colorado (5-4 après prolongation), et Vancouver (3-0).

C'est Joel Kiviranta qui a marqué le but de la victoire, dans la prolongation, sur une passe de Andrej Sekera, permettant aux Dallas Stars de remporter leur ticket pour la finale, lors du 7e et dernier match de leur duel contre Colorado à Edmonton (Canada).

Avec ce but, le Finlandais, héros de la soirée, a réalisé le premier «hat-trick» de sa carrière, à 24 ans, après avoir égalisé à 2-2 dans la deuxième période, puis à 4-4 dans la troisième.

«Nous avons une arme secrète et elle est finlandaise»

«C'est le genre de rêve qu'on fait quand on est gamin, a confié le joueur, qui n'avait marqué qu'un but jusqu'à présent lors de la saison régulière. C'est la première fois de ma vie que je dispute un 7e match et je ne savais pas à quoi m'attendre»»