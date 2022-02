Bangladesh : Le héros de l’indépendance mérite mieux que du pain

Au Bangladesh, pour le centenaire de la naissance du héros de l’indépendance, deux hommes avaient servi de vulgaires morceaux de pain au lieu d’un gâteau. En guise de punition, ils liront ses œuvres.

En 2018, le Bangladesh a adopté une loi sur la sécurité numérique pour chercher à faire taire les critiques à l’égard de l’équipe ministérielle de l’actuelle cheffe du gouvernement et fille du héros de l’indépendance, Sheikh Hasina (ici avec l’équipe nationale de cricket).

En 2020, pendant les célébrations du centenaire de Sheikh Mujibur Rahman, héros de l’indépendance du Bangladesh, deux enseignants avaient organisé une petite fête, diffusée en direct sur Facebook depuis un séminaire islamique dans le nord-ouest du pays, a expliqué la procureure Ismat Ara Begum. «Ils ont coupé du pain de dix takas (douze centimes, ndlr) pour l’occasion et distribué les morceaux d’un air moqueur à plusieurs étudiants.»

Un responsable du parti au pouvoir, la Ligue Awami, avait porté plainte en vertu d’une loi de 2018, qui criminalise la «propagande» contre la guerre d’indépendance du pays de 1971 (et sa séparation avec le Pakistan), son hymne national, son drapeau et Sheikh Mujibur Rahman, père de la nation et de l’actuelle Première ministre.