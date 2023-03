Jeu vidéo: Le héros de «Zelda» hérite de nouveaux pouvoirs

On en sait davantage sur «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». L’éditeur nippon Nintendo a mis en ligne mercredi une partie de 10 minutes. On y voit notamment le héros Link utiliser Retrospective, un nouveau pouvoir lui permettant d’inverser le mouvement d’un objet.

Attendu le 12 mai prochain sur la console Switch, «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» est une suite directe du dernier épisode de la franchise The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le jeu promet d’offrir un monde ouvert à parcourir librement.