Génocide : Le héros d’Hôtel Rwanda admet avoir formé un groupe rebelle

Paul Rusesabagina a comparu ce vendredi devant un tribunal de la capitale rwandaise. Son image s’opacifie.

Le héros du film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, qui a sauvé en 1994 plus de 1200 personnes, a admis vendredi lors d’une audience devant un tribunal de Kigali avoir participé à la création d’un groupe rebelle, mais il a nié avoir été impliqué dans ses crimes.

Un bras armé, pas un groupe terroriste

«L’accord que nous avons signé pour former le MRCD, comme une plateforme politique, incluait la formation d’un bras armé appelé le FLN. Mais mon rôle était de travailler pour cette plateforme politique et j’étais en charge de la diplomatie», a-t-il ajouté.

Depuis son arrestation le mois dernier, dans des circonstances à la fois rocambolesques et troubles, et après des années d’exil en Belgique et aux États-Unis, l’image de Paul Rusesabagina s’est opacifiée.