Championnat d’Allemagne

Le Hertha remporte facilement le derby de Berlin

Le premier match de la 27e journée de Bundesliga a été sans suspense dans la capitale.

Le quatrième but du Hertha inscrit par Boyata.

Vedad Ibisevic (51e), Dodi Lukebakio (52e), Matheus Cunha (61e) et Dedryck Boyata (77e) ont offert une éclatante revanche au Hertha, battu 1-0 à l’aller, lors du tout premier derby de première division entre les deux clubs. Le match avait donné lieu à des échauffourées entre supporters des deux camps.

Une minute de silence

Comme prévu, une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi en hommage aux morts du coronavirus, plus de 8000 en Allemagne et au moins 335 000 dans le monde. Les joueurs des deux équipes portaient des brassards noirs. Le même protocole de deuil sera observé ce week-end sur tous les terrains de Bundesliga, ainsi que lors de la prochaine journée mardi et mercredi.