Le Hezbollah n’a pas besoin d’être interdit, dit le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral explique dans son communiqué de presse que le rapport répondait à deux postulats: le 20.3650 Binder-Keller qui «chargeait le Conseil fédéral de présenter un rapport détaillé sur les activités du Hezbollah en Suisse» et le 20.3824 Pfister qui demandait au «Conseil fédéral d’examiner si le Hezbollah devait être inscrit sur la liste des organisations terroristes et s’il convenait de lui interdire toute activité sur le territoire suisse, et sous quelles conditions».