Le hip-hop frais va chauffer le Montreux Jazz

«Le défi est d’arriver à choper ces artistes, juste au bon moment, avant qu’ils ne grandissent trop et qu’on ne puisse plus se les offrir. Tout va tellement vite dans le rap. On a fait SCH (2019), Kendrick Lamar (2013) ou PNL (2016). Ce sont d’immenses têtes d’affiche aujour­d’hui», affirme le Vaudois. Il glisse qu’il n’a pas de recette magique pour viser juste. «J’y vais énormément au feeling. Je m’appuie sur ce que j’entends autour de moi et on a un très bon réseau.» Rémi jette également un œil sur les stats en ligne de ces jeunes artistes – souvent très impressionnante – sans que cela soit un critère pour les programmer: «Un million d’écoutes ne fera jamais qu’on va inviter un rappeur.»

Rappeurs inspirés par le cadre

Le fait est connu depuis belle lurette: les musiciens se sentent inspirés lors de leur séjour au Montreux Jazz. Feu Prince avait composé le titre «Lavaux», publié en 2010, après une balade en voiture dans les vignes classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. Les rappeurs ne font pas exception. En 2016, l’Américain Ty Dolla Sign avait été bluffé par la beauté de la Riviera. Il avait décidé d’y tourner le clip «$». Le festival lui avait ouvert les portes du chalet de Claude Nobs à Caux (VD), lui avait trouvé un bateau pour tourner devant le château de Chillon et lui avait fourni un soutien logistique. La vidéo avoisine les 3,7 millions de vues. Tyler, the Creator vante aussi les charmes du «Lake Geneva» sur plusieurs titres de l’album «Call Me If You Get Lost», sorti en 2021. Il avait été scotché par la beauté du lac lors de sa venue en 2018.