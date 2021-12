grossophobie – Le hogging, parier de coucher avec la fille la plus grosse

Les fraternités des universités américaines sont connues pour leurs jeux à boire et leur vision dégradante des femmes. Récemment, c’est leur pratique du hogging qui a été mise en lumière par une jeune femme, Megan Mapes , qui en a fait les frais. Sa vidéo TikTok compte p lus d e 1,5 million de vues.

Il s’agit d ’ un pari entre étudiants pour coucher avec la femme la plus grosse présente à la soirée ou avec le plus gran d nombre d e femmes en surpoids possible.