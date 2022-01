Politique : Le Honduras cherche une issue à la crise

Le Honduras traverse une crise politique depuis vendredi et l’élection en parallèle de deux présidents du Parlement.

«Nous lançons un appel aux politiques pour qu’ils gardent leur calme, participent au dialogue, ne recourent pas à la violence et s’abstiennent de discours provocateurs», a déclaré à Washington le porte-parole du département d’État américain, Ned Price.

Des députés dissidents

Dimanche, lors de deux sessions parallèles se revendiquant chacune légitime, les parlementaires ont confirmé à la présidence du parlement, qui Jorge Calix, qui Luis Redondo, chacune des factions échangeant des accusations de trahison et proclamant leur loyauté et leur soutien indéfectible à la présidente élue. Cependant, le parti de Xiomara Castro a expulsé les députés dissidents.

Première historique

Le président du Parlement élu par les dissidents, Jorge Calix, a appelé lundi au dialogue. «Si c’est nécessaire, votons à nouveau. Je me soumettrai quand vous voudrez au vote des députés (…) si c’est ce qu’il faut faire pour rétablir la paix», a-t-il dit dans une déclaration enregistrée.

L’idée d’élire un président du Parlement recueillant un consensus, et qui ne serait ni Jorge Calix, ni Luis Redondo, a été avancée, et les États-Unis pourraient jouer un rôle déterminant pour trouver une issue à la crise. «Quelqu’un de l’ambassade américaine a pris contact avec moi et nous allons parler avec eux», a confié lundi, en conférence de presse, Luis Redondo.