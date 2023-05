Football aux Pays-Bas: Le hooliganisme, «un monstre à plusieurs têtes dur à éradiquer»

Les violences de jeudi soir ont éclaté à l’issue du match, quand des supporters cagoulés de l’AZ Alkmaar ont tenté de prendre d’assaut la zone réservée aux amis et aux familles du staff de West Ham. Le club anglais venait de s’imposer 1-0, assurant sa qualification pour la finale de la C4 après sa victoire 2-1 à l’aller.

Des hooligans néerlandais ont attaqué la zone réservée aux amis et aux familles du staff de West Ham.

L’UEFA devrait ouvrir une enquête sur ces incidents, et une pression supplémentaire s’exercera sur les autorités néerlandaises pour régler ce problème. Tâche difficile aux Pays-Bas comme ailleurs. «La violence dans le football est un monstre à plusieurs têtes qu’il n’est pas facile d’éradiquer», écrivait en avril la ministre néerlandaise de la Justice, Dilan Yesilgoz, dans une lettre adressée au Parlement.

Elle réagissait à l’agression du milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam Davy Klaassen, blessé à la tête par un briquet jeté des tribunes par un supporter de Feyenoord. La ministre avait estimé qu’avec cette attaque, on «touchait le fond» et avait ordonné l’ouverture d’une enquête. Mais l’agression contre Klaassen est loin d’être un acte isolé, ce qui a soulevé des questions sur les raisons de ces violences et les moyens de les combattre.