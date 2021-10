Football : Le hors-jeu pourrait être «automatisé» au Mondial 2022

C’est ce qu’a laissé entendre Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA.

«Je suis tenu au secret, mais ça sera la prochaine des grandes évolutions de l’arbitrage», a expliqué le dirigeant français, qui s’exprimait en amont des Journées de l’arbitrage, qui auront lieu à partir du 20 octobre, et dont il est le parrain.

Une information supplémentaire

Ce changement était déjà dans les tuyaux de la FIFA, qui annonçait en juin 2020 qu’elle envisageait «de développer une technologie semi-automatisée pour signaler le hors-jeu, afin de fournir à la VAR une information supplémentaire qui simplifiera la prise de décision de l’arbitre et optimisera l’analyse des images».

«Rendre le football plus attractif»

L’idée est de «rendre le football plus attractif» en favorisant l’attaque, et de tenir compte de l’évaluation plus précise des situations permise par la VAR, avait précisé le président de la FIFA Gianni Infantino, même si aucune expérimentation sur ce point n’est programmée pour l’instant.