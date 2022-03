On a testé – Le Huawei P50 Pro impressionne tout en frustrant

Le P50 Pro dans la couleur «Cocoa Gold» (or cacao, en anglais). 20 minutes

Plombé par des ventes de smartphones et des revenus en baisse en 2021, Huawei poursuit son offensive sur le marché européen avec deux derniers mobiles: le smartphone à écran pliant P50 Pocket, concurrent du Samsung Z Flip 3, et le P50 Pro, récemment sorti en Suisse. Notre avis après un test de plusieurs jours de cet appareil positionné dans la catégorie premium et vendu au prix de 1199 francs.

Design

Successeur du P40 Pro, le P50 Pro arbore un même gabarit avec des finitions très soignées, même si son design pourrait ne pas plaire à tout le monde avec son dos brillant. Moins épais (8,5 mm, contre 9 mm), il est aussi plus léger. Son poids de 195 grammes est quasi identique à celui du Samsung Galaxy S22+ (196 g.) dont il partage la taille d’écran. Le P50 Pro affiche en effet un bel écran AMOLED de 6,6 pouces (2700 x 1228 pixels) en verre incurvé offrant un taux de rafraîchissement de l’image de 120 Hz. D’excellente qualité, il marque aussi le retour d’un poinçon pour la caméra avant (contre une pastille dans le coin supérieur gauche sur le P40 Pro).

Pas de 5G et de services Google

Fait plutôt rare pour un smartphone commercialisé en 2022 qui se veut haut de gamme: il n’est pas compatible avec le réseau 5G. C’est regrettable. Tout comme l’absence des services de Google en raison des sanctions américaines qui continuent à frapper la firme chinoise.

Cela ne signifie pas que le smartphone est inutilisable. Et il serait dommage de ne pas s’en servir, rien que pour ses excellentes qualités photographiques. Mais l’absence des apps et services de Google oblige à faire des compromis et à passer par des services alternatifs. L’AppGallery, qui remplace le Play Store, propose bien des apps populaires comme Snapchat ou TikTok, mais nombreuses sont encore absentes. Pour les utiliser, Huawei avec son moteur de recherche Petal Search renvoie vers leurs versions web ou propose de les télécharger sur des boutiques non officielles, non sans risques pour la sécurité.

Tournant sous le système maison HarmonyOS, à savoir une version open source d’Android 11, le P50 Pro affiche la surcouche EMUI 12.1 de Huawei. On remarque que celle-ci imite le comportement d’iOS d’Apple pour ce qui est des gestes pour afficher les notifications et le centre de contrôle, en glissant le doigt vers le bas respectivement depuis le bord supérieur gauche de l’écran et le bord supérieur droit.

Équipé d’un processeur Snapdragon 888 4G (l’un des meilleurs de 2021) et de 8 Go de mémoire vive, le P50 Pro ne craint pas de lancer des apps, comme des jeux, nécessitant de tirer parti de la puissance de l’appareil. Ce dernier embarque par ailleurs 256 Go d’espace de stockage.

Autonomie

Quant à la batterie de 4360 mAh (4200 mAh sur le modèle précédent), elle permet de tenir environ une journée en utilisation normale. On aurait espéré plus, mais elle se recharge rapidement. Nous sommes passés de 10% à 100% d’autonomie en 45 minutes grâce à un chargeur de 66 W que Huawei continue d’intégrer dans la boîte. Cette dernière est donc plutôt mastoc comparée à celles des récents smartphones des marques concurrentes, comme Samsung ou Apple, qui ne livrent plus de chargeurs avec leurs nouveaux smartphones. De plus, outre un câble USB-C (vers USB-A), la firme chinoise fournit aussi un étui transparent. De quoi éviter de «décorer» l’arrière de l’appareil avec de nombreuses traces de doigts.

1 / 4 Voici tout le contenu de la boîte plutôt épaisse. 20 minutes Les caméras, toujours produites en collaboration avec la célèbre marque allemande Leica, sont placées désormais dans deux anneaux. 20 minutes L’écran AMOLED de 6,6 pouces (2700 x 1228 pixels) dispose au sommet à nouveau d’un simple poinçon pour la caméra avant, comme à l’époque le P30 Pro. 20 minutes

Photophone de qualité

Le dos, justement, se distingue désormais par un double anneau intégrant un quadruple capteur photo Leica qui montre son talent dans quasi toutes les conditions de luminosité. Il se compose d’une caméra principale de 50 Mpx (ouverture f/1.8, équivalent 23 mm), d’un téléobjectif de 64 Mpx (ouverture f/3.5, équivalent 90 mm), d’un ultra grand-angle de 13 Mpx (ouverture f/2.2, équivalent 13 mm), ainsi que d’une caméra monochrome de 40 Mpx (équivalent 26 mm). Cette dernière vient épauler la caméra principale pour un meilleur rendu et apporter plus de détails.

1 / 12 Un cliché de nuit en mode normal avec le zoom 1x du P50 Pro. 20 minutes Dans les mêmes conditions et réglages avec le capteur ultra grand-angle. 20 minutes Zoom 1x, avec cette fois-ci le mode «Cliché nocturne». 20 minutes

Affichant une bonne balance des blancs, les clichés reproduisent des couleurs proches de la réalité, sans excéder avec la saturation, comme certains concurrents Android. Doté d’un zoom optique 3,5 x, le P50 Pro est capable d’un zoom numérique 100x, mais les clichés résultent de piètre qualité avec un tel niveau d’agrandissement.

Verdict