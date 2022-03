Boxe – Le «Hulk iranien» veut affronter le «Hulk brésilien»

Sajad Gharibi est un as du bodybuilding. Cet Iranien de 30 ans mesure 1,86m, pèse 183 kilos et a un tour de poitrine de près d’un mètre 80. Vous pouvez comparer chez vous, ça fait beaucoup… Ce corps lui permet de se faire appeler «Hulk» et d’avoir plus d’un million de personnes qui suivent ses aventures sur Instagram.